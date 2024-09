Paraná Pesquisas em Curitiba: Pimentel tem 32,1%; Ducci, 16%; Leprevost, 12,5% e Requião, 10,9% - O Liberal

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera as intenções de voto para o Executivo da cidade com 32,1% das intenções de voto, segundo novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 11. Em seguida, aparecem o deputado federal Luciano Ducci (PSB), com 16%, o deputado estadual Ney Leprevost (União), com 12,5%, e o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza), com 10,9%. Os três estão empatados na margem de erro, que é de 3,5 pontos porcentuais.

A jornalista Cristina Graeml (PMB) registrou 6% de intenções de voto na sondagem. A deputada estadual Maria Victoria (PP) tem 3,5%, sendo seguida pelo ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade), que tem 2,9%, e pela professora Andrea Caldas (PSOL), que aparece com 1%. O carteiro Samuel de Mattos (PSTU) tem 0,3%. O estudante Felipe Bombardelli (PCO) não pontuou. Brancos e nulos somam 8,8% e outros 6,1% dos curitibanos estão indecisos.

A Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Curitiba, de forma presencial, entre os dias 7 e 10 de setembro. O índice de confiabilidade da pesquisa é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02748/2024.

No levantamento espontâneo, onde o entrevistado não tem contato com a lista oficial de candidatos e escolhe o nome de preferência, Pimentel foi citado por 14,5% e Ducci por 5,8%. Em seguida, aparecem Leprevost (4,4%), Requião (3%), Graeml (2%), Maria Victoria (1,1%), Luizão Goulart (0,9%) e Andrea Caldas (0,1%). Outros 61,8% não sabem ou não responderam. Branco e nulo somam 5,6%.