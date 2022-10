Para Transparência Eleitoral Brasil, eleição ocorreu com normalidade

O último boletim divulgado pela organização da sociedade civil Transparência Eleitoral Brasil informa que o processo eleitoral brasileiro transcorreu com normalidade durante todo o dia de votação. De acordo com a entidade, na etapa final da jornada eleitoral foram encaminhados ao longo do dia aproximadamente 450 informes pelos 98 observadores espalhados por 30 cidades no País e em consulados e embaixadas em sete países.

“O que se verifica é a manutenção das tendências inicialmente indicadas nos dados divulgados nos dois comunicados anteriores, que não sofreram quaisquer mudanças drásticas. Permanece baixo o número de relatos de falha técnica em urnas e dispositivos correlatos, por exemplo. Este quadro confirma que, segundo os locais de votação observados, as eleições transcorrem com normalidade”, pontua.

Em termos de acessibilidade, a Transparência Eleitoral Brasil, informou que em cada dez seções eleitorais, duas não eram adequadamente acessíveis para eleitores e eleitoras portadores de necessidades especiais. Já de cada dez centros de votação, três não possuíam seção específica para eleitores com locomoção reduzida.

A entidade ressaltou que os relatos de existência de filas nos centros de votação persistiram durante todo o dia. Mas pontuou que os eleitores que estejam nas filas antes do encerramento da votação devem ter assegurado o seu direito ao voto.

Quanto aos 22 eleitores que não puderam votar, o impedimento se deu por comparecerem à seção errada. Outros 12 por falta de documentos de identificação e três porque a biometria e a identidade não conferiam. Por outro lado, a entidade ressalta que não houve nenhum relato sobre incidentes envolvendo celulares nas seções eleitorais.

A partir das 17h, a entidade começou a acompanhar a transmissão de dados e a totalização dos votos na sede do TSE. Essas informações, segundo a Transparência Eleitoral, constarão no relatório parcial a ser divulgado até terça-feira, 4. O trabalho de acompanhamento também deverá ocorrer nos estados em que houver segundo turno, assim como, para a Presidência da República, caso haja.