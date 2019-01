Para políticos, discurso de Bolsonaro foi coerente com sua campanha

Para políticos que acompanharam, no local, a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro no Congresso, o recém-empossado presidente da República fez um discurso coerente com o que ele apresentou em sua campanha.

“Ele focou muito em recuperar os empregos do nosso País, e, no que depender do nosso trabalho na Câmara, vamos apoiar todas as medidas que tenham esse sentido”, afirmou o líder do MDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO), disse que o discurso não decepcionou, em um momento em que “a sociedade toda se mobilizou, foi pra rua e garantiu uma eleição acima de posições partidárias”.

Caiado disse que Bolsonaro sabe que o Brasil precisa de reformas e que deverá ter o apoio de seu governo e da bancada de Goiás no Congresso. “Me atrevo a dizer que até julho ele aprova a Reforma da Previdência. Hoje é um sentimento generalizado”, disse.

Sobre o pacote de decretos que Bolsonaro já anunciou que deverá assinar, Caiado afirmou acreditar se tratar de medidas como corte de despesas e cancelamento de licitações. “Revendo todos os gastos supérfluos do Estado”, disse.