Para Arthur Lira, nenhum dos candidatos a sucessor na Câmara vai dar 'cavalo de pau' - O Liberal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste sábado, 31, que haverá continuidade na agenda defendida no novo comando da Casa. Ele avalia que nenhum dos candidatos postos dará “um cavalo de pau”, após ser questionado sobre a agenda de controle fiscal.

“Lógico, ninguém vai dar um cavalo de pau, qualquer nome dentre os três. A escolha não é fácil, o momento não é simples, porque você tem que fazer a condução da sucessão entre amigos, sabendo que só temos uma presidência”, declarou em painel realizado na Expert, evento da XP Investimentos em São Paulo.

Atualmente, os três nomes mais cotados são Antonio Brito (PSD-BA), vice-presidente da Casa, Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

Lira reconhece que todos os candidatos fazem parte do mesmo grupo político que o elegeu. “Nenhum vai se desvirtuar dos compromissos com esse Brasil que espera muito do Congresso”, declarou, ao pedir harmonia na troca de controle da Casa, para que a Câmara “não sofra nenhuma descontinuidade” na sua agenda.