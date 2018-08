Para Alckmin, decisão de voto só ocorrerá após campanha na TV

Estacionado nas principais pesquisas de intenção de voto, o ex-governador Geraldo Alckmin voltou a ressaltar neste domingo, 26, que o eleitor só decidirá o voto mais adiante na disputa. Sem fazer referência aos levantamentos de intenção de voto, o tucano afirmou que o interesse da população no processo eleitoral começará a tomar corpo após o início da propaganda no rádio e na TV.

“Agora é que vai começar a campanha eleitoral. Agora é que vamos saber quem efetivamente vai ser candidato”, afirmou Alckmin, que fez uma visita a Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. “Agora é que começa a reflexão. A população brasileira, corretamente, está mostrando, até pelo seu sofrimento, que ela vai refletir, refletir, refletir, para decidir mais à frente.”

Alckmin também voltou a exaltar a promessa de criar linhas de crédito com juro zero, voltadas ao microempreendedor. De acordo com ele, a ideia é repetir a experiência do programa semelhante implementado durante sua gestão à frente do governo de São Paulo.

“De cada 10 empregos criados no Brasil, 9 foram criados por micro e pequenas empresa. Vamos colocar o BNDES, o crédito, a favor do pequeno. Facilitar, desburocratizar”, afirmou. “Vamos ter o maior programa de microcrédito do Brasil, para o empreendedorismo, para a pessoa montar seu negócio, ter capital de giro, e rapidamente voltar a trabalhar.”