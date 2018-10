Para ACM Neto, não há clima de virada

Usando a cor da sua administração, o azul, o prefeito de Salvador, ACM Neto, chegou pouco depois das 11h para votar, neste segundo turno das eleições, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde o clima era de tranquilidade. Ele estava acompanhado apenas por alguns correligionários e os pais, Rosário Magalhães e ACM Júnior.

A despeito do resultado das últimas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, que apontaram queda do candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, e crescimento de Fernando Haddad (PT), ACM Neto disse não ver clima de virada, como vem sendo propagado pela militância petista. Segundo o prefeito soteropolitano, esse acirramento na reta final da disputa já era esperado. “No meu entender, o resultado das pesquisas deste sábado não apontam virada, e mantém a tranquilidade pra gente acreditar que finalmente, depois de 16 anos de comando do País, o PT vai ser derrotado. É nítido que o País tem se mostrado contra o PT, e dará a vitória a Bolsonaro”, afirmou.

O prefeito, que é presidente do DEM, disse ainda esperar uma união nacional, após ser conhecido o resultado das eleições. “Precisaremos superar as divisões que ficaram tão patentes nessa campanha. Espero que o próximo presidente possa governar para todos, que Bolsonaro tenha condições de unir o País, que dialogue com todos, governadores, prefeitos, e tire o Brasil da crise”, concluiu.