Política Palácio do Planalto confirma reunião entre Lula e líderes às 15h no Alvorada

A reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes, programada para a manhã desta sexta-feira, foi oficializada para as 15 horas (de Brasília), confirmou no período da tarde desta sexta o Palácio do Planalto. O encontro será no Alvorada, onde o presidente permaneceu nesta sexta-feira.

A confirmação da reunião ocorre em meio à informação de que o presidente está com pneumonia leve.

A reunião estava prevista para às 10h30 desta sexta-feira no Planalto. Dentre as pautas do encontro, está o rito das Medidas Provisórias (MP) no Congresso.

A mudança ocorreu também na lista de participantes do encontro.

De acordo com o Planalto, participarão da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Flávio Dino (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), a Advocacia-Geral da União (AGU), a Controladoria-Geral da União (CGU), além dos líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).