Pai de ministro de Lula pede prefeitura no Maranhão ‘de presente’ para esposa

O ex-deputado estadual José Juscelino Rezende, pai do ministro das Comunicações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Juscelino Filho, pediu ajuda dos eleitores para dar a prefeitura de Presidente Juscelino (MA) “de presente” à sua mulher.

O pedido foi feito na última sexta-feira, 27, em um comício na cidade de pouco mais de 11,3 mil habitantes que fica a cerca de 92 km da capital maranhense. Aline Rezende é candidata do União Brasil ao Executivo da cidade.

“Querem ou não querem me ajudar a dar esse presente para minha mulher?”, perguntou, aos gritos, pai do ministro aos presentes no evento. Procurado, José Rezende não foi localizado até a publicação deste texto.

Apesar de ser apresentada como “mulher” pelo ex-deputado estadual maranhense, Aline se declarou solteira à Justiça Eleitoral. Ela tem 34 anos, mas jovem do que o ministro Juscelino Filho que tem 39 anos. Juscelino Rezende tem 70 anos.

Aline concorre pela primeira vez a um cargo político e em sua coligação estão, além de sua legenda, PSD, Solidariedade e a federação PSDB-Cidadania. O único aporte financeiro recebido por sua campanha foi R$ 146,7 mil, justamente do União Brasil.

O dinheiro vem do fundão eleitoral e corresponde a quase 92% do valor total permitido pela Justiça Eleitoral para gastos de campanha, que é R$ 159,8 mil.

Segundo o Metrópoles, Rezende é réu na Justiça maranhense por ter encomendado a morte de um agiota na cidade de Vitorino Freire, onde foi prefeito e é reduto eleitoral da família.

O pai do ministro teria pago R$ 18 mil para um “temido pistoleiro” matar José Soares Rodrigues, conhecido como “Zezico Galego”, em 2003. Segundo o Ministério Público (MP), o agiota teria emprestado dinheiro para Rezende fazer campanha eleitoral.

O assassino, Ruberval Gomes da Silva, confessou o crime e a participação do pai de Juscelino Filho no caso. A denúncia contra o ex-deputado foi oferecida em 2007, aceita no ano seguinte mas encaminhada a júri popular só em 2013.

Desde 2021 o caso está travado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde Rezende tenta manter o julgamento em Vitorino Freire, enquanto o MP pede que o caso seja transferido para a capital maranhense, São Luís, porque o juri na cidade do interior estaria sob “influência política” do ex-prefeito da cidade. A atual prefeita do município é Luanna Rezende (União), filha de José Juscelino e irmã de Juscelino Filho, que encerra um mandato de oito anos e tenta emplacar seu sucessor.