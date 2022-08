Paes encontra Lula e diz que Bolsonaro tem direito a mudar lugar de parada no RJ

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse nesta sexta-feira, 26, que a transferência dos desfiles de 7 de setembro da Avenida Presidente Vargas, no Centro da cidade, para a Avenida Atlântica, em Copacabana, é uma “não-polêmica”. Depois de se encontrar com o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, Paes afirmou que as comemorações dos 200 anos da Independência são ato legítimo do presidente Jair Bolsonaro e que auxilia “pessoalmente” da organização.

“De verdade, (essa discussão) tem um certo exagero. Vai acontecer aqui (na Atlântica) sob o ponto de vista do ato protocolar – o político ninguém controla. É uma formalidade, palanque, uma hora de evento. Não tem nada demais. Acho que é uma não-polêmica. O presidente Lula entende isso, sabe que é absolutamente normal, e se fosse presidente também estaria celebrando 200 anos de Independência”, disse o prefeito.

Nas últimas décadas, os desfiles militares de 7 de setembro sempre aconteceram no Centro do Rio. A parada ocorre na Avenida Presidente Vargas, praticamente em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste. Este ano, contudo, os festejos foram cancelados, por desejo do presidente Jair Bolsonaro. Em seu lugar, Marinha e Aeronáutica farão apresentações, respectivamente, no mar e no ar. O Exército deve promover uma solenidade, provavelmente junto ao Forte de Copacabana. Bolsonaristas querem transformar as comemorações em ato de campanha de Bolsonaro, que tenta a reeleição. Ele está em segundo nas pesquisas.

Paes minimizou a mudança

“De verdade, acho que tem uma supervalorização de algo absolutamente normal, que é o dia do 7 de setembro”, declarou o prefeito. “Bolsonaro é o presidente da República e tem todo o direito de fazer o evento que ele quiser. O evento que eles estão fazendo eu estou participando pessoalmente (da organização). Esta semana estive com o general de novo, estive com o almirante, comandante do Primeiro Distrito Naval. Conversei com o presidente sobre isso no dia em que fui a Brasília.”

Paes deu as declarações após fazer uma visita a Lula no Hotel Pestana, em Copacabana. Pela manhã, o candidato do PT à Presidência recebeu Marcelo Freixo, que disputa o governo do Rio pelo PSB. Paes já declarou ser apoiador do petista no pleito nacional e reiterou a condição nessa visita.

O prefeito não participou da reunião com Freixo. No Estado, apoia o candidato do PDT, Rodrigo Neves. Paes chegou ao hotel depois da agenda dos candidatos, cumprimentou Freixo amistosamente e se reuniu a sós com Lula e sua equipe. Segundo o prefeito, foi uma conversa para tratar de “assuntos de campanha”.