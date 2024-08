Paes desiste de vez de Pedro Paulo e escolhe Eduardo Cavalieri como vice para disputa no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), escolheu o deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) como vice para a disputa à reeleição no pleito municipal deste ano. Com a decisão, Paes põe fim às especulações e pressões de partidos aliados e investe em uma chapa “puro-sangue” de olho na eleição ao governo do Estado em 2026.

Cavaliere é um dos subordinados mais próximos do prefeito e trabalhou como ajudante de ordens na campanha de Paes ao governo do Estado, em 2018. Formado em Direito na Fundação Getulio Vargas (FGV), esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio entre 2021 e 2023.

O nome do ex-secretário ganhou força e despontou como favorito ao posto após o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) pedir que não fosse mais considerado como possível vice para as eleições municipais devido à suposta existência de um vídeo íntimo dele que poderia ser explorado durante a campanha eleitoral.

Em nota, Paes elogia Pedro Paulo e diz que o “amigo e aliado há 30 anos” decidiu preservar a família da possível exploração de episódios pessoais “que nada têm a ver com o debate da cidade”. De acordo com o pré-candidato à reeleição, Cavaliere “é um jovem político que, desde cedo, demonstra seu comprometimento com o Rio”.

“A nossa aliança de partidos tinha à disposição da candidatura quadros muito qualificados, tanto do ponto de vista político quanto administrativo. O PSD, em especial, contava com excelentes nomes que têm trabalhado para melhorar a cidade do Rio e transformar a vida dos cariocas. Entre eles, o deputado federal Pedro Paulo, meu amigo e aliado há 30 anos e gestor preparado para o desafio, que decidiu preservar a família da possível exploração de episódios pessoais que nada têm a ver com o debate da cidade. Sua atitude – de colocar a família em primeiro lugar – faz crescer ainda mais a minha admiração e o meu respeito por ele”, diz Paes.

“O deputado estadual Eduardo Cavaliere, eleito pela cidade do Rio de Janeiro, é um jovem político que, desde cedo, demonstra seu comprometimento com o Rio. Tenho certeza de que Cavaliere, que já ocupou com excelência os cargos de secretário de Meio Ambiente e chefe da Casa Civil na Prefeitura, reúne todas as qualidades para dividir comigo a missão de governar a cidade, se a população nos conceder a honra de um novo mandato”, afirma, na nota.

Como mostrou o Estadão, Cavaliere é visto como um político pragmático, leal e severo. Aliados do prefeito não descartavam uma reviravolta na chapa de Paes e a manutenção de Pedro Paulo, mas avaliam que a decisão de escolher Cavaliere é a mais “conservadora e segura”. Os partidos têm até o dia 6 de agosto para apresentar as chapas, e até o dia 15 para registrá-las na Justiça Eleitoral.

Favorito com folga nas pesquisas de intenção de voto e com um recall político de três mandatos à frente da segunda maior cidade do País, Paes definiu a chapa à reeleição deste ano de olho nas eleições ao governo do Estado em 2026. Caso eleito para o quarto mandato em outubro, o prefeito do Rio deve deixar a prefeitura para disputar o Palácio Guanabara e seu vice, o comando do Executivo municipal.

Paes se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 1º, em Brasília, para comunicar a escolha de Cavaliere como vice. O petista cobrava a indicação de um nome do PT para a vaga. O posto é considerado estratégico para as pretensões petistas de fortalecimento da sigla no Estado. Por outro lado, o PSD – comandado por Gilberto Kassab – não cedeu às pressões e manteve um nome do partido no posto.