Padre repete pauta de Bolsonaro e critica ‘sexualização’ de crianças em escolas

O candidato pelo PTB, Padre Kelmon, repetiu as críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) à chamada ideologia de gênero e atacou a “sexualização das crianças” nas escolas.

“Não é sexualizando as crianças que você vai construir cidadão do futuro. Cada etapa da vida exige uma formação e é isso que vocês não estão entendendo”, afirmou Kelmon ao ser questionado por Soraya Thronicke (União Brasil) sobre proposta para educação. “Querem destruir crianças com essas práticas que vão tornar cidadãos de uma vida deturpada”, emendou. O padre tem atuado como uma linha auxiliar de Bolsonaro no debate e repetido as pautas do presidente.

O candidato pelo PTB também disse que os presidenciáveis que participam do encontro “não respeitam padre”. “Se tratam um padre desse jeito, imaginem o que vocês não fazem com o povo?”, provocou. Em resposta, Soraya ironizou: “temos que perdoar, eu perdoo o padre”.