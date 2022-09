Padre Kelmon acusa universidades brasileiras de gestar militantes de esquerda

Em linha com o discurso bolsonarista, o candidato do PTB à Presidência da República, Padre Kelmon, acusou as universidades brasileiras de partidarização por supostamente criar militantes de esquerda.

“As universidades hoje no Brasil viraram ninho de pessoas que militam por ideologias, que vão contra os valores, o cristianismo. Vocês fizeram das nossas universidades lugar para formar soldadinhos que vão defender ideologias que estão matando pessoas na América Latina”, afirmou Kelmon, em pergunta direcionada ao adversário Ciro Gomes (PDT).

Ciro, porém, evitou entrar na discussão ideológica e preferiu destacar avanços da educação em Sobral (CE), berço político de sua família. “Temos, no Ceará, 60% das nossas escolas em nível médio”, destacou o pedetista. “Quero expandir, transformar a educação pública brasileira em todos os níveis ao melhor em 15 anos”, acrescentou.