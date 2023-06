Padilha: União Brasil vem apresentando desejo de reformulação de seus 3 ministros indicados

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, admitiu que o União Brasil apresentou desejo de “reformulação” de seus três ministros indicados à Esplanada. Em meio à expectativa de troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o marido dela, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), Padilha disse que a agenda do chefe do Executivo ainda não está definida, mas ele sempre esteve à disposição para o diálogo.

“O partido União Brasil vem apresentando desejo de reformulação da representação dos seus três ministros indicados; isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar”, disse Padilha, após reunião nesta segunda-feira, 12, entre o presidente, ministros e líderes do governo no Congresso. Padilha, contudo, disse que o partido “não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com o União Brasil essa reformulação”.

“O presidente Lula inclusive pediu para que a gente pudesse conduzir esse debate com o União Brasil, como com outros partidos que também queiram fazer essa discussão”, acrescentou, reiterando que a troca de ministros é um “debate permanente”. “Lula acolhe isso como natural (desejo do União Brasil)”, pontuou.

“Quem avalia, nomeia e troca é o presidente da República”, comentou. “Não tem nenhuma data definida, nenhum ministério definido.” Segundo ele, ainda não há agenda marcada, “mas o tema está em debate esta semana”. “Era um debate que já vinha há um tempo, mas o União Brasil reforçou com mais clareza (pedido de reformulação dos indicados).”

O ministro afirmou que o governo está aberto a ouvir e conversar com outros partidos para discutir uma avaliação permanente dos ministros. Durante a reunião, Lula reforçou a importância da gestão estar à disposição do Congresso na composição do governo e a aceleração da composição do governo.

“O presidente Lula tem um carinho muito grande pelos seus 37 ministros, inclusive Daniela”, disse Padilha. De acordo com o ministro, na quinta-feira, 15, haverá uma reunião ministerial para ser feito um balanço das ações das pastas até o momento.