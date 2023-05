Padilha sobre MP da reestruturação: Trabalhamos para aprovação nesta semana na Câmara

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que há a expectativa de que a Medida Provisória (MP) que trata da reestruturação da Esplanada seja votada nesta semana na Câmara. De acordo com ele, o governo poderá fazer até amanhã alguns ajustes do relatório apresentado hoje. “É um relatório equilibrado. Poderemos até amanhã fazer alguns ajustes, mas no geral é um relatório que foi dialogado com o conjunto do governo e que estamos achando positiva a aprovação dele”, disse Padilha, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 23, no Palácio da Alvorada.

De acordo com Padilha, a expectativa é que votação das MPs do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro seja concluída nesta semana no Senado para já dar início à votação da medida da reestruturação. “Foi apresentado o relatório hoje, amanhã há expectativa de se ter a votação na comissão mista. Vamos trabalhar para ter essa votação ainda esta semana”, declarou.

Questionado se o governo está satisfeito com o relatório apresentado, ele respondeu: “Acho que quem sai satisfeito é o Brasil.” Segundo ele, o texto apresentado hoje não foi uma derrota. “O relator, líder do MDB (Isnaldo Bulhões), um partido que inclusive compõe o governo, fez um relatório inclusive dialogando com o conjunto do governo. É natural que o Congresso Nacional, sobretudo uma comissão mista, que debate Câmara e do Senado, queira fazer contribuições.”

Na avaliação do ministro, “são contribuições que mantêm o espírito inicial da reestruturação do governo, ou seja, aquelas questões centrais estão mantidas”. “No global do relatório, achamos que é equilibrado, foi dialogado com o conjunto do governo e achamos muito positiva a sua aprovação”, afirmou.