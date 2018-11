Padilha se reúne com Bebianno no Planalto para tratar de transição

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, tem reunião na manhã desta segunda-feira, 19, com o secretário-geral do Gabinete de Transição, Gustavo Bebianno, por volta das 11h30. O encontro ocorrerá no Palácio do Planalto.

Padilha foi escolhido por Temer como o coordenador da transição para centralizar as informações necessárias e as demandas da equipe de transição designada pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Enquanto isso, o ministro extraordinário da transição, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), mantém conversas no centro da transição.

Bolsonaro deve viajar do Rio de Janeiro a Brasília para participar das reuniões na capital federal na terça-feira pela manhã.