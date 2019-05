Padilha: oposição apresentará destaques para pedir mudanças na MP dos ministérios

A oposição promete tentar novas alterações na medida provisória que reorganizou a estrutura ministerial no governo do presidente Jair Bolsonaro. Após a apresentação do parecer do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o texto poderá ser votado nesta quarta-feira, 8.

O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) disse que o Ministério do Trabalho é a principal pasta que precisa ser recriada. O governo concordou em reabrir dois ministérios: Cidades e Integração Nacional. Padilha comemorou a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) proposta no relatório. “Mas o relatório traz pontos que não foram debatidos, como a criação de ministérios. Se é para criar novos ministérios, tem que ser recriado o Ministério do Trabalho e Emprego para defender os trabalhadores e as políticas que gerem empregos no nosso país”, afirmou o deputado.

Além disso, a oposição também deve apresentar destaques – ou seja, propostas de alteração no parecer – para que a demarcação de terras indígenas fique com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pela medida provisória e pelo parecer, o tema continua com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado ao Ministério da Agricultura.