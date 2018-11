Padilha: iniciamos hoje oficialmente o processo de transição

Após receber aliados do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o processo de transição governamental começou oficialmente nesta quarta-feira, 31. “Recebemos com alegria e satisfação, queremos fazer transição com tranquilidade”, disse Padilha. Ele destacou que a atual gestão quer contribuir com a equipe de Bolsonaro, mas ponderou que “logicamente o novo governo ditará as regras de como será o novo caminho”.

Padilha recebeu o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), oficializado como coordenador da equipe de transição e futuro ministro da Casa Civil, e o general Augusto Heleno Ribeiro, escolhido por Bolsonaro para o Ministério da Defesa, no Palácio do Planalto. Alguns técnicos da Casa Civil também participaram do encontro.

No início da reunião, Lorenzoni entregou documento com a relação de 22 nomes que vão compor a equipe de transição governamental, que são majoritariamente da área da economia e da infraestrutura. Os indicados ainda não foram divulgados. Bolsonaro ainda tem direito a indicar até outros 28 integrantes para as vagas temporárias.

No início da semana havia previsão de uma visita até o espaço reservado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para que Padilha apresentasse o local destinado aos trabalhos do grupo responsável pela transição, porém isso não ocorreu.