Política Padilha diz que imagem de Lula com novos ministros virá ‘no momento adequado’

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na manhã desta quinta-feira, 7, que a imagem pública do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os novos ministros virá “no momento adequado”. O Planalto anunciou na quarta-feira que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumirão cargos na Esplanada, mas Lula não apareceu com eles na foto oficial.

Padilha citou as posses, que devem ser realizadas semana que vem, como uma oportunidade para a associação das imagens.

Fufuca será ministro do Esporte no lugar de Ana Moser e Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França.

Padilha disse que Lula tem “grande consideração” por Ana Moser e que continua contando com a colaboração dela.

Segundo o ministro, a posse de Fufuca não alterará a política do governo para o esporte.

O ministro das Relações Institucionais disse que era um desejo de Lula que Márcio França aceitasse ir para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, o que aconteceu.

Segundo Padilha, PP e Republicanos já ajudavam o governo em votações no Congresso antes da reforma ministerial.

O ministro disse que é necessário valorizar a política, e que criminalizar a atividade culminou nos ataques de 8 de Janeiro.