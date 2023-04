Padilha confirma primeira reunião do Conselhão em 4 de maio

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, será feita no dia 4 de maio. O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A data foi confirmada pelo ministro em fala de encerramento no encontro desta quarta-feira, 26, que marcou o recomeço do Conselhão. De acordo com Padilha, o CDES representa um “espaço de aconselhamento” do presidente da República e ministros na elaboração de políticas públicas.

A primeira reunião havia sido planejada para abril, contudo, diante do diagnóstico de pneumonia de Lula e viagens externas, o evento teve que ser adiado.

Nesta tarde, o evento teve como foco “Diálogos de Igualdade” para tratar a ampliação do debate entre sociedade civil e Estado na discussão de temas que contribuam para os novos rumos do País.