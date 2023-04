Padilha: Agentes militares atuaram como garçons a terroristas no 8/1

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda, 24, que agentes militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) agiram como “garçons de terroristas” durante a invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ele enfatizou que a Polícia Federal e o Judiciário prosseguem nas investigações desses atos terroristas.

“Essas imagens mostram exatamente a importância da apuração pela Polícia Federal, pelo Judiciário, para identificar naqueles vários agentes que estão ali a colaboração ou não com os atos golpistas. Nas imagens nós vemos agentes militares que trabalharam como verdadeiros garçons dos terroristas, ‘hostess’ dos terroristas dentro do Palácio do Planalto. Se identifica ali agentes militares que de fato tiveram postura de colaboração”, afirmou, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.