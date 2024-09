Padilha afirma que Lula estará sempre aberto a receber candidatos de eleição no Congresso - O Liberal

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 10 que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará sempre aberto a receber os parlamentares que buscarão disputar as presidências da Câmara e do Senado. Ele também confirmou que o líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), pediu uma audiência com o presidente.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, ele deve se reunir com Lula nesta quarta-feira, 11, para tratar da sucessão na Câmara.

O parlamentar era considerado o favorito do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na disputa, mas sofreu um revés na semana passada com a ascensão da candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB). “Tem um pedido do líder Elmar, solicitou para mim, já levei isso para o presidente Lula, o presidente Lula está absolutamente aberto para a gente ajustar a agenda em relação a isso”, disse Padilha a jornalistas após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Questionado sobre se Lula também receberia o líder do PSD, Antonio Brito (BA), Padilha disse que o parlamentar não solicitou uma nova reunião com o presidente. “Mas, se solicitar, o presidente Lula vai estar aberto sim, vai manter a sua postura, em que tem falado de respeitar o processo interno da Câmara, de discutir entre líderes, entre as bancadas partidárias, qual a melhor solução, qual o nome que possa unificar a maior parte dos parlamentares”, respondeu.

O Broadcast Político mostrou mais cedo que o ministro do Turismo, Celso Sabino, tem participado da articulação entre seu partido, o União Brasil, e o PSD pela unificação de uma candidatura à presidência da Câmara.

Em entrevista ao Broadcast Político, ele disse que a ideia é que os deputados Elmar e Brito formem uma chapa única ainda no primeiro turno, que ocorre em fevereiro de 2025.