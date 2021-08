Pacheco: temos condição de apreciar recondução de Aras em plenário ainda hoje

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que deve submeter ao plenário ainda nesta terça-feira, 24, no plenário, o nome do procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras. Há pouco, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 21 votos a 6, a recondução de Augusto Aras para o cargo. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para um segundo mandato de dois anos mesmo estando fora da lista tríplice aprovada pela classe.

“Parece que foi uma sabatina muito regular, dentro do que era previsto, presidida pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Agora, uma vez aprovado na CCJ, temos condição de apreciar a indicação do Dr. Augusto Aras ainda na sessão de hoje. É o que pretendo fazer”, disse Pacheco.