Pacheco se reúne com presidente de tribunal militar e defende diálogo

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu o diálogo entre as instituições como caminho para fortalecer a democracia e promover uma pacificação social no País, em reunião com o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Luís Carlos Gomes Mattos, nesta quarta-feira, 4.

O encontro foi marcado para discutir a crise provocada pelos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Judiciário e pelo discurso do chefe do Planalto de uso das Forças Armadas nas eleições de outubro.

Nesta terça, Pacheco se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e afirmou que a disputa eleitoral não pode “descambar em anomalias graves”, como a defesa de uma intervenção militar e do fechamento do Supremo.