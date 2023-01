Pacheco garante cooperação do Legislativo e postura progressista e reformista

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assegurou que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai encontrar cooperação do Legislativo e destacou a presença dos três Poderes na cerimônia de posse de Lula para o seu terceiro mandato. A gestão de Jair Bolsonaro foi marcada pela tensão entre os Poderes, principalmente com o Judiciário e mais especificamente com o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Neste momento solene, em que os três Poderes da República se encontram reunidos neste Congresso, em harmonia e em equilíbrio, quero concluir reafirmando nosso compromisso imperturbável com a democracia e suas instituições”, enfatizou, citando o “mandamento” do equilíbrio entre os Poderes, condição para “a higidez da República”.

Pacheco disse que o Legislativo agiu “com moderação quando os ânimos estavam acirrados”, em referência aos últimos dois anos, quando estava à frente do Congresso, em que houve equilíbrio, conforme ele, para aprovar medidas de interesse público.

O líder do Poder Legislativo ainda garantiu que o novo governo vai encontrar um Parlamento “progressista e reformista”. Ele também destacou o compromisso de cooperação do Congresso com o novo governo, demonstrado com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição antes mesmo da posse da nova administração.

“Foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família.”

Além disso, Pacheco afirmou que a “soma de esforços” é capaz de pôr o País no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades, citando o ativista político pelos direitos do movimento negro Martin Luther King Jr.

Eleição de Lula significa anseio por políticas para mais pobres

Pacheco também disse que a eleição de Lula significa “anseio por políticas públicas” para os mais pobres. “Tenho certeza que alguém como o senhor, que acumulou todas as dificuldades ao longo da vida, saberá enfrentar os reais e urgentes problemas da nossa população”, disse Pacheco a Lula.

O presidente do Congresso também fez um apelo para a pacificação do País. “Deixemos para o passado tudo o que nos separa, tudo o que nos divide. Olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço.”

Ele destacou, ainda, que a “hora de mudar o futuro da nação” é agora. “Não percamos essa oportunidade”, sublinhou.