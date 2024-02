Pacheco ‘é figura que deve ser levada em conta em qualquer discussão eleitoral em MG’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se esquivou nesta manhã desta quinta-feira (8) de perguntas sobre a sucessão no governo de Minas Gerais. Nos bastidores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem sido visto como um nome que pode receber a bênção do presidente para disputar o cargo. Lula disse ser cedo para debater o tema, mas afirmou que o nome de Pacheco é relevante em qualquer discussão sobre a política mineira.

“É tão distante a data da eleição que não dá para a gente discutir”, disse o presidente sobre as eleições de 2026, durante entrevista à Rádio Itatiaia. Lula, no entanto, pontuou que o líder “é possivelmente a grande personalidade pública de Minas Gerais no cenário Nacional”, destacando sua atuação no Senado. “Ele tem mais um ano de mandato no Senado, depois ele pode querer discutir (o governo de Minas)”.

“Eu acho que ele é um figura que tem que ser levada em conta em qualquer discussão eleitoral em Minas Gerais”, disse.