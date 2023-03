Pacheco diz ter agenda prevista com Lula; reunião tratará de rito das MPs

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve se reunir, ainda no período da tarde desta terça-feira, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou o senador. O encontro está previsto para acontecer às 17 horas (de Brasília), no Palácio da Alvorada. A reunião vai tratar sobre o rito das Medidas Provisórias (MPs) no Congresso.

Na sexta-feira, 24, o chefe do Executivo se encontrou no Palácio da Alvorada com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar sobre o assunto.

Após o encontro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que “as pessoas tentam fabricar uma crise onde não existe”.

Já na segunda-feira, 27, o ministro afirmou que a preocupação maior do governo é aprovar o conteúdo que está nas MPs. A partir disso, haverá a construção de um calendário entre o governo e as Casas legislativas.

“Nós temos um prazo para apreciação das medidas Provisórias e o nosso esforço é que esse calendário seja cumprido. Que o conteúdo que está nas MPs, inclusive as MPs do governo do presidente Lula, seja aprovado. Essa é a nossa dedicação, é nisso que nós vamos estar centrados em relação a isso independente qual for o rito”, disse Padilha na segunda-feira, em conversa com jornalistas.