Política Pacheco diz que CPMI do 8 de Janeiro será instalada na semana que vem

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou na manhã desta quinta-feira, 18, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará os ataques às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro será instalada na semana que vem. “Na terça ou na quarta, a princípio”, disse ele a jornalistas antes de entrar em seu gabinete para a reunião semanal com líderes de bancada. A CPMI atingiu nesta quarta-feira (17) o número mínimo de integrantes para ser instalada.