Pacheco cumprimenta Ciro Nogueira no Twitter e deseja ‘boa sorte’ na Casa Civil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cumprimentou publicamente o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pelo convite para assumir a Casa Civil e desejou “boa sorte” ao parlamentar no cargo. Nogueira confirmou nesta terça-feira, 27, a ida para o ministério após reunião com o presidente Jair Bolsonaro.

“Cumprimento o meu colega senador Ciro Nogueira pela assunção ao cargo de ministro da Casa Civil, a quem desejo boa sorte e um trabalho profícuo na importante missão de contribuir com o país”, escreveu Pacheco no Twitter. O presidente do Senado desejou sucesso aos ministros Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos, alvos da reforma ministerial de Bolsonaro. Onyx vai assumir a pasta do Trabalho e Ramos chefiará a Secretaria-Geral da Presidência.

Mais cedo, ao anunciar sua ida para a Casa Civil, Ciro Nogueira foi às redes sociais para reforçar o caráter de articulação política do novo cargo, mencionando inclusive parceria com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do mesmo partido. Nogueira, no entanto, não fez menção a Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que tem feito críticas a Bolsonaro e se colocado como opção para as eleições presidenciais.