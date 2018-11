Pablo Tatim dos Santos será coordenador de Assuntos Jurídicos do gabinete de Onyx

O ministro extraordinário da Transição Governamental, Onyx Lorenzoni, designou Pablo Antônio Fernando Tatim dos Santos para atuar como coordenador de Assuntos Jurídicos de seu gabinete. O ato está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 9.

Pablo Tatim dos Santos já havia sido nomeado assessor de Lorenzoni na primeira lista de 27 nomeações, publicada no início da semana. Ao todo, a equipe de transição do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, poderá contar com 50 pessoas.