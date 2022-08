Ou explora a floresta adequadamente, ou o que ela produz se perderá, diz Lula

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 31, em uma área de floresta preservada em Manaus, que a Amazônia precisa ser explorada “adequadamente”. “Ou a gente explora a floresta adequadamente, ou o que ela produz se perderá”, declarou o ex-presidente. “Nossa floresta será cuidada e nossa biodiversidade, estudada”, acrescentou. “A riqueza da Amazônia tem que ser aproveitada.”

Após roda de conversa com lideranças indígenas e ambientais do Amazonas, com apresentações musicais típicas, Lula voltou a prometer a criação dos ministérios dos Povos Originários, das Mulheres e uma pasta voltada ao povo preto.

“Vamos continuar demarcando as terras indígenas e cuidando para que terras demarcadas não sejam invadidas por garimpeiros e madeireiros”, afirmou o candidato, sob aplausos. “Eu acredito que seja possível a gente recuperar esse País e é possível fazer o nosso povo voltar a andar de cabeça erguida”, seguiu.