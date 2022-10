Órgão internacional alerta sobre ações da PRF; britânico vê ‘supressão eleitoral’

A Internacional Progressista, órgão que acompanha em tempo real ataques a processos democráticos ao redor do mundo, publicou em sua conta no Twitter um post em que destaca os relatos de operações susoeitas da Polícia Rodoviárias Federal (PRF) no Brasil neste domingo (30), dia do 2º turno da eleição presidencial. A postagem foi compartilhada por Jeremy Corbyn, membro do Parlamento britânico e ex-líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, que em 2019 concorreu com Boris Johnson para o cargo de premiê do país. “Isso é flagrante supressão de eleitores. As autoridades eleitorais devem agir rapidamente para corrigir esse ato de manipulação eleitoral”, afirmou Corbyn.