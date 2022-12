Orçamento secreto: deputados rejeitam dividir RP9 igualmente entre parlamentares

Deputados rejeitaram nesta sexta-feira, 16, emenda que tentava modificar o projeto de resolução do orçamento secreto, cujo texto-base já foi aprovado em sessão do Congresso Nacional mais cedo. A emenda propunha a divisão dos recursos de forma igualitária entre todos os parlamentares. O placar, contudo, foi apertado: 196 parlamentares votaram pela rejeição da sugestão e 182, a favor. O destaque foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e sugeria que as emendas de relator fossem divididas “em sua integralidade igualmente entre os 513 deputados federais e 81 senadores”. Como foi rejeitado na Câmara, o texto não vai para apreciação do Senado. Ainda há mais uma emenda para ser votada.