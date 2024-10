Brasil e Mundo ‘Oposição é no Parlamento, vamos trabalhar junto com prefeitos eleitos’, diz Castro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, votou na manhã deste domingo, 6, em um colégio municipal na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

“Tenho uma relação muito tranquila com os prefeitos, independente de partido, independente da questão política. É o que eu sempre falo, o papel de oposição ou situação é no parlamento. Os gestores têm obrigação de trabalhar juntos. Quem ganhar, a gente vai trabalhar junto, porque é assim que eu faço com o governo federal. Então, acredito que essa vai ser a relação também com os prefeitos. É e será uma relação republicana e amistosa”, afirmou Castro, em nota distribuída à imprensa.

O esquema de segurança para as eleições municipais no Estado do Rio de Janeiro envolve 25.567 profissionais, incluindo policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente, informou o governo estadual. A Polícia Militar atua com 22.667 agentes e 505 viaturas, além de três aeronaves e drones para monitoramento aéreo.