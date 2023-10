Oposição critica dança apresentada em evento do Ministério da Saúde em Brasília

Uma apresentação de dança em evento do Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 5, é alvo de críticas de opositores do governo Lula. O vídeo gravado no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil mostra uma pessoa cantando uma música e outra fazendo uma coreografia ousada no centro do palco, enquanto os participantes aplaudem da plateia.

O encontro é realizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Teve início na quarta-feira, 4, e vai até esta sexta-feira, 6. O objetivo é apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com o compartilhamento de ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no País.

A imagem é compartilhada nas redes sociais nesta sexta-feira por parlamentares da oposição. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que “o cupim identitário está corroendo o governo por dentro”. “Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT!!! É um seminário de Atenção Primaria do Ministério da Saúde!!! Atenção primária é isso aí?”, disse o senador no X (antigo Twitter).

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou uma publicação com o vídeo, acompanhada do texto: “Estão com pressa em destruir o Brasil”.

A reportagem procurou o Ministério da Saúde para verificar o motivo da apresentação no encontro, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.