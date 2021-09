Operadora diz que médicos mentiram

A Prevent Senior afirma que vai provar à CPI da Covid que médicos mentiram ao denunciar ocultação de mortes em estudo sobre a eficácia da hidroxicloroquina contra a covid-19 e utilização do remédio sem anuência de pacientes. O depoimento do diretor executivo da companhia, Pedro Benedito Batista Júnior, está marcado para a próxima quarta-feira, no Senado.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, a equipe jurídica da companhia, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, alegou que as informações que abasteceram o dossiê enviado à CPI da Covid foram baseadas em documentos e mensagens internos editados e fora de contexto.

A empresa diz ter reunido registros de acesso indevido a seus sistemas e mensagens que mostrariam diretrizes diferentes das que foram a público.

Os advogados, que devem protocolar nesta segunda-feira representação por denunciação caluniosa na Procuradoria-Geral da República, porém, não apresentaram os documentos que dizem provar a versão.

“Criou-se a fantasiosa história de que morreram pessoas cujas mortes não foram devidamente notificadas, o que é uma inverdade”, afirmou o advogado Aristides Zacarelli Neto.

Ele também nega que os pacientes não soubessem que estavam sendo medicados com cloroquina. “De maneira alguma foi ocultada qualquer informação no afã de administrar o medicamento.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.