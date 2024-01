Operação Lesa Pátria faz buscas em Barueri (SP) contra suspeitos de financiar 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) vasculha, na manhã desta quarta-feira, 24, três endereços de Barueri, na Grande São Paulo, no rastro de suspeitos de planejar, financiar e incitar os atos de 8 de janeiro. As diligências são um complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria, aberta quando a intentona golpista completou um ano. Segundo a PF, os mandados foram cumpridos somente hoje “por conveniência investigativa”.

A ofensiva apura possíveis crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

Logo após a abertura da 23ª fase da Operação Lesa Pátria, no dia 8 passado, a PF divulgou um balanço da ofensiva: naquele momento, a corporação já havia prendido 97 investigados que não estavam entre os 1.393 capturados em flagrante na Praça dos Três Poderes.

Dez dias depois, a ofensiva fez buscas em endereços do deputado bolsonarista Carlos Jordy, o primeiro parlamentar federal a ser alvo da Lesa Pátria. As diligências contra o deputado foram motivadas por mensagens interceptadas trocadas com uma liderança de extrema-direita, responsável por organizar bloqueios de estradas após as eleições 2022.