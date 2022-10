Operação eleições 2022 apreendeu 6 armas e registrou 33 incidentes de segurança

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou na manhã deste domingo, 2, dia do primeiro turno da votação, que a operação de segurança das eleições apreendeu 6 armas até as 8h35 de hoje.

Duas armas foram apreendidas no Distrito Federal, outras duas em Minas Gerais, uma em Goiás e outra em Sergipe.

O porte de armas foi proibido no raio de 100 metros dos locais de votação desde 48h antes do início da votação até 24h depois do encerramento. Além disso, o TSE proibiu que colecionadores e atiradores transportem munições e armas de fogo em todo o território nacional.

A operação também registrou, de 15 de agosto até o lançamento do boletim neste domingo, 33 incidentes de segurança pública – quase metade deles em Minas Gerais (15), seguido pelo Rio Grande do Sul (8).

Desde 15 de agosto, 121 pessoas foram presas – Roraima lidera a lista, com 23. Além disso, foram 55 crimes contra candidatos (24 apenas no Rio de Janeiro) e 3 crimes comuns em locais de votação.