Onyx já está no CCBB, que servirá de base para equipe de transição de governo

Nomeado ministro extraordinário da transição, o deputado Onyx Lorenzoni já está no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, local que servirá de base para a equipe responsável pela transição para o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

A ideia inicial é fazer um reconhecimento da situação e tomar pé dos preparativos para a chegada de Bolsonaro a Brasília amanhã. Lorenzoni já foi escolhido pelo presidente eleito para ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo.

Além dele, o tenente-coronel Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia, também está no CCBB nesta tarde.

A expectativa é que ainda hoje também sejam nomeadas 22 pessoas dos 50 nomes que poderão integrar a equipe da transição. A nomeação desses 22 nomes foi anunciada semana passada por Lorenzoni.

Economia

O futuro ministro da Economia do governo Bolsonaro, o economista Paulo Guedes, terá na próxima quarta-feira, 7, a primeira reunião com a equipe de transição de governo que cuidará dos temas econômicos. Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a reunião está marcada para às 9h, no CCBB.

A equipe deverá ser enxuta e terá a participação dos economistas Adolfo Sacshida (Ipea), Marcos Cintra (Finep), Carlos D’Costa (ex-BNDES), os irmãos Abraham e Arthur Weintraub (Unifesp) e Waldery Rodrigues (assessor do Ministério da Fazenda) e Alexandre Ywata (Ipea).

A primeira reunião com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que deveria ter ocorrido hoje, ainda não foi agendada.