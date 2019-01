Onyx: Bolsonaro editará MP para fazer a reforma administrativa

Ao chegar ao Congresso nesta tarde, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente eleito Jair Bolsonaro dirá, em seu discurso de posse, que não recebeu da população um “papel em branco” e sim, “a missão de governar para todos”.

Braço direito de Bolsonaro, Onyx disse que o próximo presidente do Brasil está “muito feliz e alegre” com o dia de hoje. “Ele vai convocar a todos para que, unidos, possamos superar as dificuldades e deixar os embates ideológicos ou doutrinários para o plenário do Congresso ou para as próximas eleições. Precisamos de um período em que todos se unam para transformar o Brasil”, disse.

Onyx afirmou ainda que Bolsonaro editará uma medida provisória e decretos para reconfigurar a administração central do seu governo para viabilizar a criação dos 22 ministérios.

Bolsonaro realizará sua primeira reunião ministerial no próximo dia 3, já no Palácio do Planalto. De acordo com o futuro ministro, a prioridade do governo será desburocratizar a administração pública e para isso, alguns atos de governos antigos poderão ser revogados.

Questionado sobre quais seriam esses pontos, Onyx afirmou apenas que hoje é um dia de festa. “Vou trabalhar só amanhã”, disse aos jornalistas.

Sobre a relação do Brasil com outros países da América Latina, Onyx destacou que é preciso ter uma “parceria produtiva”. “Eventuais dificuldades nos acordos que existem hoje serão administrados pelo ministério de Relações Exteriores”, disse.