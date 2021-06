Omar Aziz pede reforço na segurança dos irmãos Miranda

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), engrossou o coro de vários senadores que pediram reforço na segurança dos irmãos Luis Ricardo Fernandes Miranda e Luis Miranda. As declarações ocorreram logo após o deputado confirmar, emocionado, que ouviu do presidente Jair Bolsonaro que as suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin seriam “rolo” do líder de governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR).

Aziz disse que “caso aconteça alguma coisa, o diretor da PF vai responder pela vida deles”. A responsabilidade pela segurança do deputado Luis Miranda é da polícia da Câmara que, segundo ele, já recebeu um pedido para reforçar sua escolta. O presidente da CPI disse que pedirá à Polícia Legislativa do Senado o reforço da seugrança do servidor Luis Ricardo. Segundo Miranda, eles têm recebido ameaças.