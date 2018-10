Odilon de Oliveira (PDT) diz acreditar em vitória sobre Azambuja em Campo Grande

Depois de obter 49% das intenções de voto em pesquisa do Ibope na última semana, o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT) acredita na vitória sobre o atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, que teve 51% das intenções de voto no último levantamento. Ele votou na manhã deste domingo na Escola Padrão, em Campo Grande (MS).

Acompanhado da esposa e do filho durante a votação, o juiz aposentado também criticou as notícias falsas disseminadas durante a campanha, sendo a mais recente, que seu filho, o advogado Odilon de Oliveira Júnior, teria sido preso pela Polícia Federal.

“É uma mentira deslavada. Já foram tomadas medidas na PF e no Tribunal Regional Eleitoral”, afirmou.

Odilon voltou ainda a dizer que fez uma campanha modesta se comparada com a de seu adversário e que “enfrentamos uma máquina administrativa muito pesada, enfrentamos muitos ataques injustos, enfrentamos muitas fake news e isso prejudicou o andamento, o crescimento maior da preferência do eleitorado em favor da minha pessoa”, pontuou.

No entanto, lembrou que neste segundo turno, teve tempo de TV em igualdade e não apenas os 50 segundos destinados no turno anterior, o que para ele, foi benéfico. “No segundo teve igualdade, cada candidato teve cinco minutos, e isso deu para fazer uma expressão mais ampla possível do nosso programa de governo e isso fez com que elevasse a preferência”, comentou.

Eleito ou não, Odilon afirmou que vai comemorar. “Vou acompanhar a apuração na minha residência e a expectativa, sendo vitorioso, é comemorar com o povo de modo geral. Em caso de derrota, nós vamos comemorar porque teremos feito um trabalho em favor da democracia”, sustentou.