‘O que faz um desgoverno’, diz Janot sobre a greve dos caminhoneiros

O ex-procurador-geral Rodrigo Janot comentou a greve dos caminhoneiros em sua conta no Twitter. “O que faz um desgoverno’, escreveu. Janot não citou no comentário postado, nesta segunda-feira, 28, o nome do presidente Michel Temer – contra quem ofereceu duas denúncias criminais em 2017 a partir da delação dos executivos da JBS, do Grupo J&F. As acusações do procurador foram enterradas quando a Câmara não aprovou a investigação sobre o presidente.

A paralisação que assombra o País completa nove dias nesta terça-feira, 29. O governo anunciou ter atendido as reivindicações dos caminhoneiros, mas ainda há muitos pontos de bloqueios em quase todos os Estados.