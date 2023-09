Nunes quer apoio de Bolsonaro na disputa por São Paulo

Após ser alvo de críticas de aliados de Jair Bolsonaro por tentar se manter distante do ex-presidente, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recalibrou o discurso. Ontem, após o desfile do 7 de Setembro em São Paulo, Nunes afirmou que espera que Bolsonaro declare apoio a sua pré-candidatura “no tempo dele”.

“Espero que, no tempo dele, ele possa anunciar o apoio dele a mim para que a gente tenha a união do centro com a direita para vencer a extrema esquerda”, disse Nunes, que tem como principal rival na disputa pela Prefeitura o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma palestra na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) no último dia 5 em São Paulo, Nunes havia se esquivado da associação a Bolsonaro ao responder à pergunta de um aluno. “Eu, do lado do Bolsonaro?”, disse. A frase gerou mal-estar entre auxiliares do ex-presidente, que ainda não oficializou seu apoio ao prefeito.

“Chamei ele (Bolsonaro) para almoçar na Prefeitura outro dia, a gente tem conversado algumas vezes. Evidentemente, eu não tenho intimidade como eu tenho com o Tarcísio, porque eu estou no dia a dia aqui. Estou buscando ter essa proximidade”, disse.

REJEIÇÃO. A rejeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece como fator importante para as eleições municipais de São Paulo em 2024. Segundo pesquisa Datafolha, 68% dos eleitores paulistanos afirmam que “não votariam de jeito nenhum” em um candidato indicado pelo ex-presidente. Apenas 13% dizem que a indicação “levaria a escolher candidato com certeza”.

Entre os três personagens representados na pesquisa, Jair Bolsonaro aparece como o pior cabo eleitoral para as eleições do ano que vem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) – ele próprio apoiado por Bolsonaro -, consegue mobilizar um pouco melhor os eleitores, mas também tem uma rejeição alta: 15% votariam com certeza em um candidato indicado por ele, enquanto 46% não votariam de jeito nenhum.

Lula tem uma receptividade melhor entre os paulistanos: 23% dizem que votariam com certeza em um candidato indicado pelo petista, enquanto 37% rejeitariam sua indicação. A pesquisa foi feita presencialmente com 1.092 eleitores ouvidos pelo Datafolha na terça-feira, dia 29, e na quarta, 30.

Essa preferência pode fazer a diferença na disputa entre Nunes e Guilherme Boulos, que tem apoio do PT.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.