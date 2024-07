‘Nunes não tem autoridade para falar de institucionalidade, é repetidor do Bolsonaro’, diz Boulos

O deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, atacou o atual prefeito, Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, Tarcísio Nunes, em entrevista coletiva neste sábado, por, em suas palavras, realizarem um ato público, de anúncio de investimentos no Metrô de São Paulo, que usará recursos do governo federal. O evento aconteceu na semana passada.

“Eles anunciaram, porque é muito fácil fazer caridade com o chapéu alheio, é muito fácil inaugurar a placa com o dinheiro dos outros. É isso que o Ricardo Nunes e o Tarcísio estão fazendo, porque quem vai dar o recurso, o crédito, é o governo federal, e é isso que nós vamos anunciar hoje”, disse.

A obra se tornou alvo de disputa política e receberá na tarde deste sábado, um ato com a presença de Boulos e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anúncio da ampliação da Linha-5 Lilás. “Ricardo Nunes não tem autoridade para falar de institucionalidade, é repetidor do Bolsonaro”, disse.

Boulos cumpre agenda de eventos com Lula neste sábado. O primeiro deles, na manhã deste sábado, foi o lançamento da pedra fundamental do campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), assim como do campus zona Leste da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ele negou que o evento tenha caráter político e buscou diferenciá-lo do ato do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, quando declarações do presidente Lula de apoio a ele rendeu multas a ambos por ser visto como ato antecipado de campanha.

“O 1º de maio, era um evento político das centrais sindicais. Hoje é um evento oficial do governo federal. Eu falei não como representante partidário, falei representando a bancada de deputados federais de São Paulo, o mais votado do Estado”, disse.

Boulos também criticou Nunes pela declaração de que irá aderir ao projeto de escolas cívico-militares do governo estadual. “Acho lamentável que o atual prefeito de São Paulo cumpra de maneira descriteriosa a ideia de escolas militares que o governador está fazendo. Se nós ganharmos as eleições em São Paulo, nós vamos interromper isso”, afirmou.

Sobre a possibilidade de José Luiz Datena ser candidato à Prefeitura de São Paulo, foi lacônico, mas disse respeitar a decisão do apresentador, a quem teria convidado para ser seu vice no ano passado. “Eu tenho uma relação muito amistosa e de respeito com o Datena. Acho absolutamente legítimo ele ser candidato”, comentou.