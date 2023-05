Política Nunes Marques vota para manter indulto a Silveira; placar está em 2 a 1 a favor do ex-deputado

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela manutenção do indulto concedido pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. André Mendonça também votou pela validade do decreto.

Ambos foram indicados por Bolsonaro à Corte, e divergiram da relatora, Rosa Weber, que votou para derrubar o indulto.

Depois do voto de Nunes Marques, a sessão foi suspensa para o intervalo.