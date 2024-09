Nunes ganha direito de resposta após Marçal chamá-lo de 'canalha' e 'covarde' - O Liberal

A Justiça Eleitoral de São Paulo concedeu direito de resposta ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas redes sociais de Pablo Marçal (PRTB), seu adversário na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A decisão, expedida na sexta-feira, determina a remoção de vídeos em que o influenciador diz que o prefeito é “canalha” e “covarde”.

O juiz Murilo D’Avila Cotrim determinou ainda que Nunes elabore uma resposta em texto ou vídeo com até um minuto de duração para ser publicada nos perfis de Marçal no Instagram, no TikTok e no X (antigo Twitter).

Não será possível, porém, cumprir a decisão no X porque a plataforma está suspensa no Brasil por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Procurada, a campanha de Marçal não se manifestou até o fechamento deste texto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.