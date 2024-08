Nunes espera união entre Boulos, Datena e Tabata para atacá-lo em debates

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição no pleito deste ano, disse, na noite desta segunda-feira, 5, em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da rádio e TV Jovem Pan, esperar a união entre os pré-candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) para atacá-lo nos debates. Ele afirmou que, por meio de entrevistas e postagens nas redes sociais, é visível a união dos adversários.

Nunes afirmou que irá aos encontros e, no caso de críticas contra a atual administração, vai dizer ao público que está interessado em discutir a cidade de São Paulo. “Quando as pessoas vêm para ataque pessoal, vêm para poder fazer um desmonte do histórico da vida da gente, as pessoas vão perceber. Então, a gente tem que ter muita firmeza de fazer com que as pessoas possam ter a percepção de quem está realmente interessado em discutir a cidade, dar continuidade nos projetos e poder demonstrar que, do lado de lá, são só ataques e que não tem, nenhum deles, com todo respeito, nada para mostrar”, disse o emedebista.

O primeiro debate na televisão será na próxima quinta-feira, 8, na TV Band. Nunes aproveitou o momento para demonstrar que também não ficará de fora dos ataques nos encontros com outros futuros candidatos – principalmente o principal concorrente da esquerda.

“O que o Boulos vai mostrar? O que ele fez de invasão, depredar a Fiesp, de invadir o Ministério da Fazenda? Agora, em 2021, o pessoal do MTST dele invadiu a Bolsa de Valores de São Paulo (…) Do outro lado, Datena é um bom apresentador. Ninguém fica 30 anos apresentando um programa. Mas uma coisa é fazer a apresentação de programa cobrando e outra coisa é você participar”, afirmou Nunes.