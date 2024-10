Nunes cometeu um crime contra a cidade para favorecer especulação imobiliária, diz Boulos

Em sabatina realizada nesta quinta-feira, 10, pela rádio CBN, O Globo e Valor Econômico, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, acusou o adversário, o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), de cometer um crime contra a cidade, favorecendo a especulação imobiliária.

Ao falar da especulação imobiliária, o candidato do PSOL fez um contraponto com o aumento da população de rua na capital paulista, que precisa de moradia, que é uma de suas bandeiras. “Precisamos lidar com a chaga que é a população em situação de rua em São Paulo”, voltou a dizer.

Na sabatina, o psolista falou novamente sobre a maneira de atrair eleitores de Pablo Marçal (PRTB), que teve mais de 28% dos votos no primeiro turno das eleições de São Paulo, citando por exemplo o estímulo ao empreendedorismo e também a proposta de investimento de esportes nas escolas.

Boulos disse que ainda na manhã desta quinta estará embarcando para Brasília, para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que segundo ele, estará mais presente em sua campanha neste segundo turno. E questionou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua gestão, caso seja reeleito e quais secretários o ex-presidente vai indicar.

Nas críticas ao adversário, Boulos disse também que o prefeito infringiu leis em sua gestão, ‘de maneira sistemática’, inclusive alertado pelo STF.