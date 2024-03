Política Nunes almoça com Bolsonaro e fecha aliança com foco em ‘derrotar PT e Boulos’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição na disputa eleitoral deste ano, almoçou com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 26, no apartamento do advogado e porta-voz de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.

Nunes, Bolsonaro e os demais presentes almoçaram feijoada, em meio aos debates sobre a aliança para a eleição deste ano. De acordo com uma pessoa presente no almoço, Nunes e Bolsonaro confirmaram a união para tentar derrotar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), principal adversário de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

“A conversa foi descontraída, sincera, uníssona”, disse ao Estadão um dos presentes. A meta da aliança é clara: “Para derrotar o PT, a esquerda, e (Guilherme) Boulos.”

Esse encontro ocorreu um dia depois de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ser homenageada no Teatro Municipal com título de cidadã paulistana.

De acordo com pesquisas recentes (Datafolha e Paraná Pesquisas), Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados, o que demonstra que a eleição será acirrada. Na terceira posição, de acordo com os levantamentos, aparece a também deputada federal Tábata Amaral (PSB).

A equipe de Nunes, porém, diz acreditar que o atual chefe do Poder Executivo chegará nas eleições como favorito. Ele passou a ser orientado a “prefeiturar”. A tradução: deixar o gabinete, fazer mais agendas públicas e evitar falar de eleição.