‘Nunca tive nenhuma conversa com o Tarcísio sobre ser ministro de nada’, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou nesta quinta-feira, 27, que tenha conversado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre a possibilidade de tornar-se ministro da Fazenda caso Tarcísio seja eleito à Presidência da República. “É importante dizer que eu nunca tive nenhuma conversa com o Tarcísio sobre ser ministro de nada”, afirmou, em uma entrevista coletiva para comentar o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em São Paulo.

Campos Neto participou de um jantar organizado por Tarcísio – cotado para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 – em São Paulo. Depois, foi criticado pelo mandatário, que o acusou de ter lado político.

O presidente do BC disse que é amigo de Tarcísio desde o governo anterior, quando o hoje governador paulista era ministro da Infraestrutura. “Continuamos conversando sobre economia, como converso com vários agentes e parlamentares, pessoas do governo. As nossas famílias são próximas, então a gente tem uma amizade grande”, comentou.

Campos Neto afirmou que, na percepção dele, Tarcísio “não será candidato agora” e negou ter sugerido que o governador de São Paulo não se candidate.

Ele também reforçou que não pretende candidatar-se a nada.